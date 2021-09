Transports urbains : la descente à la demande expérimentée dans les bus du réseau Twisto à Caen

Caen la mer et Keolis Caen Mobilités expérimentent la descente à la demande à partir de 21h, sur certaines lignes du réseau Twisto. Ce nouveau service a pour but de rendre les déplacements plus sûrs et de raccourcir le temps de marche jusqu’à sa destination.



Comment ça marche ?



Tous les soirs donc à partir de 21h, les voyageurs seuls - ou accompagnés d’enfants – peuvent désormais demander au conducteur de faire un STOP entre deux arrêts.



Pour en bénéficier, les voyageurs doivent formuler leur demande auprès du conducteur. Toutefois pour la sécurité de tous,la descente entre deux arrêts ne pourra se faire que si l’environnement le permet, et que toutes les conditions de sûreté sont réunies. Le conducteur reste juge de la faisabilité ou non de la demande.