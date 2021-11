Trains bloqués dans l'Eure suite à la chute d'une voiture sur les voies au niveau du pont Eiffel à Evreux

Le trafic des trains est interrompu dans les deux sens depuis 20h30, ce soir, sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, suite à un accident de la circulation. Un véhicule est en effet tombé sur les voies depuis le pont Eiffel au niveau de la rue de la Résistance et de la rue Pierre-Sémard à Evreux. La conductrice de la voiture, une femme de 33 ans, a été blessée légèrement. Elle a été transportée au centre hospitalier d'Evreux par les sapeurs-pompiers.



Cet accident a entraîné l'arrêt du trafic SNCF. Deux trains se sont retrouvés bloqués en rase campagne entre Bueil et Evreux, avec 350 passagers dans l'un et 150 dans l'autre. D'autres trains sont retenus à la gare de Mantes-la-Jolie et d'Evreux, notamment.