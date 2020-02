Terrible accident de la route dans l'Orne, près de La Ferté-Macé

Un très grave accident de la circulation s'est produit ce lundi matin, vers 10 heures, dans le département de l'Orne. Il a fait deux morts.



Le drame est survenu sur la Départementale 19, à hauteur de la commune de Le Grais sur l'axe Falaise (Calvados) - La Ferté-Macé (Orne). Deux jeunes gens, le conducteur de 19 ans et sa passagère âgée de 18 ans, tous deux originaires de la Mayenne, ont trouvé la mort dans ce violent face-à-face qui a impliqué une Volkswagen Golf et un semi-remorque.



Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.



Choqué, le conducteur du camion, âgé d'une quarantaine d'années, a été conduit vers l'hôpital le plus proche.



La D19 est coupée actuellement à la circulation afin de permettre aux secours d'intervenir dans les meilleurs conditions.