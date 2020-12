Terrible accident à Montfort-sur-Risle : une femme de 79 ans perd la vie, fauchée par un poids lourd

Témoin du drame, un automobiliste, qui suivait le poids lourd, sera entendu demain matin par les gendarmes, indique le capitaine Guidoux, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Pont-Audemer.



Le maire de la commune, Michel Pierre, est venu sur les lieux de l'accident.



Après cette tragédie, nul doute que la question de la déviation de Monfort-sur-Risle, réclamée depuis quarante ans, selon Morgan Flambard, responsable politique local, devrait revenir au coeur du débat. En particulier, en raison du trafic, tout spécialement des camions, qui ne cesse de s'accroître sur cet axe qui relie Pont-Audemer et l'autoroute A28, via Brionne.