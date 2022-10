Stationnement gênant aux abords des écoles à Rouen : la police sensibilise les parents

La sécurité aux abords des établissements scolaires est une des préoccupations des services de police. Pour lutter contre le stationnement anarchique et irrégulier aux heures d’entrées et de sorties des écoliers, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime met régulièrement en place des opérations de sensibilisation.



La dernière en date a eu lieu ce jeudi 6 octobre entre 8h et 9h dans le secteur de la place Saint-Clément à Rouen. Elle a ciblé trois écoles plus particulièrement.