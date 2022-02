Six voitures impliquées dans un carambolage ce soir sur l’A13 près de Pacy-sur-Eure

Un carambolage mettant en cause six véhicules a nécessité la fermeture de l’autoroute A13 dans le sens Rouen vers Paris, ce samedi soir, dans l’Eure.



L’accident est survenu vers 20h30 à hauteur de La Chapelle-Réanville, un peu avant la sortie Pacy-sur-Eure/Vernon dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie va devoir établir.



Les secours sont intervenus pour prendre en charge les victimes. Dans l’immédiat, on ignore le nombre de blessés.