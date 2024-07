En Seine-Maritime, un bus accroche des branches d'arbre : quatre enfants d'un centre aéré légèrement blessés

Quatre enfants ont été légèrement blessés, lundi 22 juillet, alors qu'ils étaient à bord du bus d'un centre aéré de Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés, en effet, peu après 10 h 30, à se rendre route de Beaussault, à Mesnil-Mauger, près de Forges-les-Eaux, où un autocar transportant une trentaine d'enfants et adultes a accroché des branches d'arbre, brisant des vitres du véhicule.



L'incident s'est produit alors que le conducteur manœuvrait selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Le bilan fait état de cinq adultes et trente enfants impliqués, dont quatre enfants blessés légers. Après examen par l’infirmier des sapeurs-pompiers, les quatre enfants sont finalement restés sur place.



Vingt-trois sapeurs-pompiers sont intervenus avec seize engins.