Série d’accidents sur l'autoroute A13, près de Pont-Audemer (Eure) : un mort et seize blessés

Patience si vous êtes sur l'autoroute A13 et que vous circulez en direction de Caen : un carambolage impliquant cinq véhicules est signalé par Bison Futé, au kilomètre 160 à hauteur de Toutainville (c'est près de Pont-Audemer). Les mauvaises conditions climatiques sont en cause.



Plusieurs accidents se sont produits dans le même secteur à hauteur de Toutainville, peu avant 17h30. Dans le sens Paris - Caen, cinq véhicules sont impliquées. Dans l’autre sens de circulation, quatre autres accidents ont été constatés : il s’agit d’automobiles qui ont perdu le contrôle de leur véhicule, surpris par une grosse averse de grêle.



Le bilan communiqué par la préfecture fait état d’un mort et de seize blessés, dont un grave (Lire ci-dessous).



La gendarmerie a dépêché sur place le peloton motorisé de Bourg-Achard.



L’autoroute a été fermée dans les deux sens le temps des opérations de secours et de l’évacuation des véhicules.