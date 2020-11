Seine-Maritime : victime d'un malaise cardiaque au volant, à Orival, le conducteur n'a pu être réanimé

Un automobiliste a trouvé la mort au volant de sa voiture, ce lundi 9 novembre, en fin de matinée, en Seine-Maritime. Le conducteur, âgé de 65 ans, aurait fait un malaise cardiaque et a perdu le contrôle de son véhicule qui circulait rue Jean-Mermoz à Orival, dans l'agglomération d'Elbeuf. Seule en cause, la voiture a terminé sa course en contrebas de la route.



Le sexagénaire était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des premiers secours. Les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer. En vain. Le décès a été déclaré par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), venu sur place.



Un enquête de police a été ouverte.