Seine-Maritime : une mère et son fils tués dans l’explosion d’un poêle à fioul à Serqueux, près de Forges-les-Eaux

À leur arrivée, les secours ont constaté la présence de deux corps sans vie et d’une légère fumée à l’intérieur de l’habitation. Selon les premiers éléments, le poêle à fioul, qui aurait explosé, serait à l’origine du drame.



La déflagration n’a pas provoqué d’incendie, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) qui a dépêché une dizaine de sapeurs-pompiers sur les lieux.



Les victimes seraient la mère et son fils.



L’enquête a été confiée à la brigade territoriale autonome de Forges-les-Eaux. Les investigations vont devoir déterminer dans quelles circonstances le poêle a explosé.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie