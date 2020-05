Seine-Maritime : une maison en bois entièrement détruite par un incendie à Eslettes

Une maison en bois a été dévastée par le feu lundi 25 mai, à Eslettes au nord de Rouen (Seine-Maritime). Une femme de 35 ans, incommodée par les fumées a été transportée au CHU de Rouen.



L’alerte a été donnée à 13h50. Des l’appel reçu , le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) a engagé une quinzaine de sapeurs-pompiers et quatre engins.



À leur arrivée, au lieu-dit la Saussaye, l’ossature en bois de l’habitation de 80 m2 environ était totalement embrasée. Les deux occupants de la maison n’ont rien pu faire pour empêcher les flammes de se propager et ont dû assister, impuissants, au triste spectacle, et ce, malgré les trois lances à incendie déployées par les sapeurs-pompiers.



Légèrement intoxiquée par les fumée, la femme a été prise en charge pour être transportée à l’hôpital pour examen.



L’origine de l’incendie est pour l’heure indéterminée.