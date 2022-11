Seine-Maritime : une femme de 88 ans victime de faux employés des eaux, à Maromme

La retraitée les a fait entrer, et tandis que l'un des hommes faisait semblant de contrôler une conduite, son complice est monté à l'étage pour fouiller les pièces et meubles. Après le départ des deux pseudo-agents, la victime s'est aperçue que son sac à main contenant une carte bancaire, un chéquier, des numéraires et d'autres documents personnels avait disparu. Elle a signalé immédiatement les faits à la police.



Les auteurs, âgés d'une quarantaine d'années, n'ont pas été retrouvés dans l'immédiat. Une enquête pour vol par fausse qualité a été ouverte, elle est confiée à la Sûreté départementale.