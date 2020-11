Seine-Maritime : une automobiliste blessée grièvement dans un face-à-face à Sasseville

A l'arrivée des secours, les deux véhicules étaient sur le toit au niveau d'un talus. La conductrice du véhicule de tourisme et le conducteur de la camionnette étaient incarcérés et tous deux blessés. Ils ont été extraits de leur habitacle respectif par les sapeurs-pompiers.



La femme était inconsciente quand elle a été prise en charge par les secours. Elle devait être évacuée, médicalisée par le SMUR, par l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, vers un hôpital de la région.



L'homme, âgé de 54 ans, a été pris en charge, en urgence relative, par une ambulance des sapeurs-pompiers.



La route a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention qui a mobilisé vingt-trois sapeurs-pompiers avec six engins.