Seine-Maritime : un motard de 62 ans perd la vie dans un accident de la circulation au Havre

Un peu avant l'intersection avec la rue d'Aplemont, il aurait remonté par la gauche une file de voitures arrêtées à un feu rouge, selon les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs. Alors que le feu passait au vert, le motard s'est engagé dans le carrefour et a percuté violemment une Polo Volkswagen qui s'apprêtait à tourner vers l'avenue Pablo-Picasso.



Dans le choc, le sexagénaire a été projeté au sol. A leur arrivée sur place, les secours ont constaté que l'homme était très grièvement blessé. Pris en charge par une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) il a été transporté, médicalisé et avec un pronostic vital engagé, au centre hospitalier Jacques-Monod où il est décédé un peu plus tard.



La conductrice de la Polo n'a pas été blessée.