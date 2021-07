Seine-Maritime : un camion transportant des vaches se couche sur le flanc route de Fauville à Yébleron

Le transporteur va acheminer un autre véhicule sur le lieu de l'accident afin de récupérer les animaux, dont on ignore dans l'immédiat si certains ont été blessés.



La route est coupée à la circulation par la gendarmerie et une déviation est mise en place le temps des opérations (évacuation des animaux et relevage du camion) qui vont durer un certain temps.



Il est fortement conseillé d'éviter le secteur.