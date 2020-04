Seine-Maritime : un camion frigorifique dévasté par les flammes sur la RN27 entre Dieppe et Rouen

Un camion frigorifique transportant du poisson s'est enflammé ce jeudi matin, peu avant 10h30, sur la RN 27, entre Tôtes et Varneville-Bretteville, en Seine-Maritime. A l'arrivée des sapeurs-pompiers le poids lourd était totalement embrasé. Le feu, dont l'origine reste à déterminer, a été éteint au moyen d'une lance.



Un tronçon de la route nationale a été coupée en amont de l'incendie dans le sens Dieppe - Rouen, et une déviation a été mise en place par la gendarmerie et la direction des routes.



Aucune victime n'est à déplorer.



Onze sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de Tôtes sont intervenus sur les lieux.