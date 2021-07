Seine-Maritime : un bâtiment en proie aux flammes près de Neufchâtel-en-Bray

Sur place, les secours ont été confrontés à ’un feu de bâtiment à usage divers et mécanique dans lequel était entreposées des bouteilles de gaz qui auraient explosé avant leur arrivée.



« Une propagation est possible aux arbres se trouvant sur l’avenue Verte », relatent les sapeurs-pompiers, qui invitent les habitants à éviter le secteur pendant la durée de l’intervention.



Plus d’infos à venir