Seine-Maritime : retranché chez lui armé d'un fusil de chasse, le retraité a tenu en haleine les forces de l'ordre

Dès leur arrivée, les forces de l'ordre ont mis en place un périmètre de sécurité. Des renforts de la brigade anticriminalité et de la brigade canine sont arrivés du Havre, ainsi que de la gendarmerie et de la police municipale intercommunale de Lillebonne.



Les policiers ont pris contact par téléphone avec le forcené qui a tout d'abord menacé de faire usage de son arme en cas d'intervention. Néanmoins, le retraité a accepté de discuter avec le négociateur de la police avant de sortir sans son arme et de se rendre sans opposer de résistance. Il a été interpellé à 21h30. Le fusil a été découvert dans la maison : il était chargé de deux cartouches.



Le suicidaire a été pris en charge par les secours et transporté dans un établissement psychiatrique de la région.