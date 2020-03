Seine-Maritime : réduction du nombre de passagers sur les bacs de Duclair et de La Bouille

Ainsi, pour le passage d’eau de Duclair, le nombre de passagers et chauffeurs est désormais limité à 51 à bord du Bac 23 et 34 à bord du Bac 14. Pour le passage d’eau de La Bouille, le nombre de passagers et chauffeurs est désormais limité à 12.



Ces mesures sont applicables jusqu’au mercredi 15 avril prochain.



Rappelons que les bacs de Quillebeuf-sur-Seine, Dieppedalle, Val-de- la-Haye, Mesnil-sous-Jumièges, Yainville et Jumièges sont arrêtés depuis une quinzaine de jours dans le cadre des mesures de confinement.