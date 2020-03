Six des huit bacs de Seine arrêtés en Seine-Maritime à cause du coronavirus

Dans le cadre des mesures de confinement annoncées par le chef de l’État pour ralentir la propagation du coronavirus, le Département de la Seine-Maritime a décidé d’arrêter, jusqu’à nouvel ordre, six bacs de Seine sur les huit en fonctionnement en temps normal. Il s’agit des bacs de Quillebeuf-sur-Seine, Dieppedalle, Val-de- la-Haye, Mesnil-sous-Jumièges, Yainville et Jumièges.



En revanche, les bacs de Duclair et de La Bouille continuent d’assurer les traversées de la Seine aux horaires habituels.