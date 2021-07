Seine-Maritime : les anti-pass sanitaire et anti-vaccin obligatoire mobilisés à Rouen et Caen

Un peu partout en France, des rassemblements et manifestations se sont déroulées ce samedi pour dire non au passeport sanitaire et à l’obligation pour les soignants de se faire vacciner.



A Rouen, plus de 1500 personnes (1550 selon la police) ont défilé dans les rues du centre-ville entre 14h et 17h30. Les manifestants sont partis de la place du Général-de-Gaulle (mairie) pour rejoindre le CHU Charles-Nicolle pour un clin d’œil en forme de soutien aux soignants, puis la rue du Gros-Horloge et la gare SNCF.



Quelques pancartes hostiles et des slogans « non non non au pass sanitaire » ont ponctué ce défilé qui s’est déroulé dans le calme. Aucun incident n’a été signalé, précise une source policière.