Seine-Maritime : le véhicule était faussement immatriculé et le conducteur sans permis

Les forces de l'ordre se sont alors lancés à la poursuite de la voiture, avertisseur sonore et gyrophare en action. L'automobiliste s'est arrêté vers le rond-point des Bruyères. Il a été en mesure de présenter la carte grise et sa carte d'identité mais pas le permis de conduire ni l'attestation d'assurance.



Lors des vérifications, les policiers ont constaté que le permis du conducteur, âgé de 30 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, faisait l'objet d'une annulation judiciaire avec interdiction de le repasser.



L'enquête a été confiée à la brigade des accidents et délits routiers (BADR).