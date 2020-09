Seine-Maritime : le cadavre d'une personne repêché en Seine ce matin à Villequier

Le corps sans vie d'un homme a été sortie de la Seine, ce jeudi matin par les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime. Les secours ont été alertés peu avant 10h45 qu'un corps dérivait à la surface du fleuve à hauteur de la commune de Villequier, à environ 1,5 km en aval de Caudebec-en-Caux.



Remonté sur la berge par les sauveteurs-aquatiques, le cadavre a été pris en charge par la gendarmerie qui a procédé, dans un premier temps, à son identification. L'homme était âgé de 48 ans et originaire du Trait. Il était porté disparu depuis samedi. Un examen de corps devrait permettre de relever la présence ou non de traces ou de blessures suspectes.



Le corps séjournait depuis jours dans l'eau, selon un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).