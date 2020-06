Seine-Maritime : la menuiserie Manubois aux Grandes-Ventes partiellement détruite par les flammes

Un violent incendie s'est déclaré cette nuit de vendredi à samedi, vers 2h30, dans les ateliers de la menuiserie Manubois, route d'Auffay aux Grandes-Ventes en Seine-Maritime.



Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés le bâtiment de 5000 m2 était entièrement embrasé par les flammes. Compte tenu de l’importance du sinistre, et des risques de propagation aux autres bâtiments, une soixantaine d’hommes ont été engagés au plus fort de l’intervention par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’origine du départ de feu est dans l’immédiat indéterminée.