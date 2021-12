Seine-Maritime : l'étage de la maison embrasée s'effondre près de Buchy, le propriétaire légèrement intoxiqué

A l’arrivée des sapeurs-pompiers, la demeure comprenant un rez-de-chaussée et des combles était totalement embrasée.



Le propriétaire avait évacué la maison. Légèrement intoxiqué par les fumées, il a été pris en charge par les secours pour être transporté vers l’hôpital le plus proche, après avoir reçu les premiers soins par le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation).



Lors des opérations de reconnaissance à l’intérieur de l’habitation, les sapeurs-pompiers ont découvert un animal domestique décédé.