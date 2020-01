Seine-Maritime : ivre et sans permis, sa voiture finit sur le toit au milieu de l’A150, près de Rouen

Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que le conducteur, âgé de 35 ans et demeurant Maromme, était fortement alcoolisé. Le dépistage s’est révélé positif : l’éthylomètre a affiché un taux de 0,92 mg par litre d’air expiré, soit 1,84 g par litre de sang. De plus, il conduisait alors que son permis a été annulé par décision de justice.



Le véhicule accidenté a été enlevé par le garage de permanence.



L’automobiliste, quant à lui, a été conduit à l’hôtel de police où il a été placé en dégrisement puis en garde à vue pour défaut de maîtrise, conduite malgré une annulation de permis et sous l’emprise d’un état alcoolique.