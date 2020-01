Seine-Maritime : il entaille le crâne de sa conjointe avec un pied de lit lors d’une dispute conjugale

Les sapeurs-pompiers sont alertés et arrivent rapidement sur place. Ils constatent que la femme blessée, âgée de 26 ans, a une entaille saignante de 15 cm au niveau du crâne, ainsi que des blessures et hématomes sur tout le corps. Elle confie avoir été frappée par son compagnon avec un pied de lit au cours d’un différend conjugal.



L’auteur des violences, âgé de 22 ans, est immédiatement interpellé dans l’appartement et placé en garde à vue pour « tentative d’homicide volontaire ». Après examen par un médecin, il s’est avéré que l’état psychiatrique du jeune homme nécessitait son hospitalisation au centre hospitalier régional du Rouvray.



La jeune femme a été admise à l’hôpital Charles-Nicolle : sa blessure a nécessité la pose de quarante points de suture.