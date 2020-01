Seine-Maritime : elle voulait se jeter de la falaise à Pourville, les secours interviennent à temps

L'accès étant particulièrement difficile, ce sont les pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) qui sont intervenus pour sécuriser la trentenaire et surtout l'empêcher de se jeter dans le vide. Elle a finalement été hélitreuillée saine et sauve à bord de l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et transportée, après examen par le médecin du SMUR, vers les urgences du centre hospitalier de Dieppe par les sapeurs-pompiers.



Selon une source policière, la femme avait auparavant contacté par téléphone ses proches.