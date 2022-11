Seine-Maritime : deux faux employés des eaux dérobent 7 500 € chez une personne âgée, à Fécamp

Deux personnes âgées ont été les victimes d'usurpateurs à quelques heures d'intervalle vendredi, à Fécamp et Déville-lès-Rouen, en Seine-Maritime. Dans les deux cas, les auteurs n'ont pas été arrêtés., deux individus vêtus chacun d'une veste portant les inscriptionsse sont présentés au domicile d'une femme âgée de 74 ans. Ils ont prétexté venir vérifier l'installation d'eau.Après avoir été invités à entrer, les pseudo employés ont demandé à la retraitée d'ouvrir les robinets de la cuisine où, selon eux, il y a un problème. Ils préviennent qu'ils vont utiliser un produit qui pourrait endommager les objets de valeur. Les deux hommes conseillent donc à la septuagénaire de placer son argent et ses bijoux à l'abri dans le réfrigérateur (un mode opératoire déjà utilisé en Seine-Maritime).Bijoux et argent en "sécurité", les soi-disant employés des eaux ont alors insisté pour que la dame surveille les robinets dans sa cuisine. Lasse d'attendre, cette dernière s'est inquiétée et a finalement découvert que les deux hommes étaient partis en emportant ses bijoux d'une valeur de 1 500 euros et son argent, soit 6 000 euros en numéraires.