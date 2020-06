Seine-Maritime : deux blessés dans un face-à-face sur la D114 à Fontaine-en-Bray

Deux voitures de tourisme sont entrées en collision sur la route départementale 114 (route des Fontaines) à Fontaine-en-Bray, en Seine-Maritime. Le face-à-face s'est produit cet après-midi vers 15h45.



Deux des trois impliqués ont été blessés légèrement et pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportés au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



La route a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours et de la gendarmerie qui a procédé aux constatations d'usage.



Huit sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés.