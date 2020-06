Seine-Maritime : deux bâtiments agricoles dévastés par le feu dans le Pays de Bray

Deux bâtiments agricoles ont été la proie des flammes dans la nuit, de samedi à dimanche, dans le pays de Bray, en Seine-Maritime.



Le feu s’est déclaré vers minuit, à Baillolet, dans deux hangars agricoles, un de 400 m2 et un autre de 1000m2. Le premier contenait du fourrage et du matériel agricole, le second abritait des bovins. A l’arrivée des sapeurs-pompiers, les animaux avaient été évacués et mis à l’abri.



Des moyens importants ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre : quarante-six sapeurs-pompiers et sept engins. Les secours étaient toujours sur les lieux, ce dimanche en fin de matinée.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les investigations réalisées sur place, notamment par l’expert en incendie du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) devraient permettre d’établir l’origine du départ de feu.