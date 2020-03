Seine-Maritime : des moyens de pompage et un drone en renfort sur le front des inondations

Le service de prévision des crues maintient la Seine-Maritime en vigilance Orange Inondations pour le tronçon Seine Aval, et en Jaune Inondations pour le tronçon de l'Epte. Le département demeure également en vigilance jaune pour un risque de vagues-submersion et de vent violent.



De son côté, le préfet de la Seine-Maritime rappelle que les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées, notamment lors du prochain pic de pleine mer qui, associé aux conditions météorologiques, devrait être le plus majorant depuis le début de l'épisode.



En conséquence, la navigation fluviale et maritime est totalement interdite entre Heurteauville et Rouen depuis 11h ce jeudi matin et jusqu'à 18h45.



Au regard des prévisions horaires de la prochaine pleine mer, le trafic routier pourrait être également perturbé à Rouen à l’heure de la fermeture des bureaux.



Plusieurs secteurs affectés par la montée de la Seine ont nécessité une restriction de certains axes routiers.



Enfin, il est rappelé que le stationnement des véhicules sur certaines zones en bordure de la Seine constitue un véritable danger.