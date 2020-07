Seine-Maritime : départ de feu dans une salle des machines à la centrale nucléaire de Paluel

Une vingtaine de sapeurs-pompiers et huit engins ont été mobilisés ce lundi matin, à 9h40, pendant une heure, pour un début d'incendie à la centrale nucléaire de Paluel , en Seine-Maritime.



Un départ de feu sans grande conséquence sur le fonctionnement et la sécurité des installations. Il a impacté un système électrique dans une salle des machines de a tranche 3. Le feu a été éteint rapidement par le personnel de la centrale, qui a procédé par ailleurs à l'isolation électrique, avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers. Quarante employés ont néanmoins été évacués par précaution.



Après ventilation des locaux, le personnel a pu réintégrer la salle des machines et reprendre le cours normal de son activité.