Seine-Maritime : collision entre un vélo et une rame du métrobus à Sotteville-lès-Rouen

Un accident entre un cycliste et une rame du métrobus s’est produit, ce jeudi vers 15 heures, rue Léon-Blum à Sotteville-lès-Rouen, dans l’agglomération rouennaise.



Le cycliste dont on ignore dans l’immédiat la nature et la gravité des blessures ( il s’agirait de blessures légères ) a été pris en charge par les secours.



La circulation du métro a été interrompu dans les deux sens le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers. Le trafic reprend de manière progressive.



La victime a été évacuée, en urgence relative au CHU de Rouen. « Aucun blessé dans la rame de métro suite au freinage d'urgence », précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).