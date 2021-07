Seine-Maritime : baignade interdite jusqu'à nouvel ordre sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval

Conséquences des fortes précipitations enregistrées ces dernières heures, la baignade est strictement interdite sur la plage et sur tout le littoral de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, en Seine-Maritime, depuis dimanche 25 juillet et ce, jusqu'au retour normal de la situation.



Un arrêté municipal a été pris en ce sens par le maire de la commune, François Auber.



La police rurale et tout agent de la force publique sont chargés de l'exécution de l'arrêté.