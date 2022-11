Seine-Maritime. Un immeuble présentant des signes d’affaissement évacué à Elbeuf

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus en fin de matinée, ce jeudi, rue des Martyrs dans le centre-ville d' Elbeuf-sur-Seine pour procéder à une reconnaissance sur un immeuble présentant des « défauts d’ordre structurel ».



Il s’agit d’un immeuble d’habitation de deux étages en cours de travaux. Selon les secours, il présente des signes d’affaissement.



Par précaution, l’immeuble concerné ainsi que deux autres mitoyens ont été évacués, soit sept personnes et la circulation a été coupée rue des Martyrs.



L’intervention a mobilisé 29 sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en sauvetage et recherche, avec 13 engins.



Plus d’infos à venir