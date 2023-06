Seine-Maritime. Trois blessés légers dans un accident de la route à Totes

Trois véhicules ont été impliqués dans un accident de la circulation ce jeudi en fin d’après-midi. La collision est survenue vers 18h30 au niveau de l’intersection des RD 927 et RD 301 à Totes, en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré trois blessés légers, dont une jeune femme qui, bloquée dans sa voiture, a dû être desincarcérée.



Les victimes sont deux femmes de 29 et 45 ans et un homme de 54 ans, tous ont été pris en charge par les secours.



La RD927 (route de la Mer) a été bloquée à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 18 sapeurs-pompiers avec 7 engins.