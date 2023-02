Seine-Maritime. Les rendez-vous galants sur Coco.fr font quatre nouvelles victimes à Rouen

Interpellé le 1er février et placé en garde à vue, le suspect il a reconnu l'intégralité des faits. Il a été confondu dans trois autres affaires d'extorsion via toujours le site Coco.fr, dont deux tentatives, commises le même soir du 18 janvier et le 31 janvier. Dans tous les cas, les victimes sont des hommes âgés entre 32 et 70 ans, originaires de la Seine-Maritime.



Le mis en cause aurait récupéré ainsi au total autour de 1 000 € selon ses déclarations.