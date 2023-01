Près de Rouen, ils appâtaient des hommes sur un site de rencontres et les dépouillaient : quatre suspects interpellés

Une dizaine de jours plus tard, un autre trentenaire vient déposer plainte : il déclare avoir été victime de faits similaires. Toujours à Mont-Saint-Aignan et dans le même créneau horaire, entre 19h30 et 22h. Venu lui aussi à un rendez-vous galant, il subit le même sort par trois hommes qui lui volent son téléphone portable et ses clés de véhicule.



Une enquête est ouverte par l'unité des atteintes aux biens de la Sûreté départementale. Un suspect est identifié.



Alors qu'ils débutent les investigations, les policiers sont informés de deux autres vols aggravés à Mont-Saint-Aignan. Le premier a été commis le même soir du 21 juillet par trois individus : la victime a été dépouillée de son argent et de bijoux. Rebelote le lendemain : un homme d'une trentaine d'années tombe dans le même piège tendu par trois inconnus.