Seine-Maritime. Feu de boitier électrique : les locataires d'un immeuble évacués pour la nuit à Bolbec

Un boitier électrique situé à l'extérieur d'un immeuble, rue Jean-de--la-Fontaine à Bolbec (Seine-Maritime) a pris feu pour une raison inconnue, lundi 12 septembre, vers 19h30. Les flammes ont endommagé la façade de l'immeuble sur une hauteur de trois mètres environ et on t endommagé également un volet.



Le feu a été circonscrit par les sapeurs-pompiers.



Par sécurité, les arrivées de gaz et d'électricité ont été coupées par Enedis et GrDF, plongeant ainsi tout un bâtiment dans le noir. Dix-huit locataires ont été évacués et pris en charge dans leur famille respective pour la nuit. Le courant et le gaz devraient être rétablis ce mardi dans la journée, selon une source policière.