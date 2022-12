Seine-Maritime. Deux jeunes gens et un motard tués dans des accidents de la circulation cette nuit à Rouen

Plus tôt, vers 1h30, un autre accident grave de la route s'est produit au niveau de la voie rapide (RN 28), peu avant le pont Mathilde, à Rouen. Il a impliqué une moto, seule en cause.



Un homme d'une trentaine d'année a été déclaré décédé par le médecin du SMUR présent sur les lieux et une femme, la passagère, a été transportée dans un état grave vers le CHU Rouen, confirme ce matin le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Les premières constatations ont permis d'établir que la moto avait percuté le rail de sécurité.



La route a été fermée et une déviation mise en place au niveau de la sortie Saint-Paul afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.