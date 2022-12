Jeunes gens tués dans un accident à Rouen : le conducteur n'avait pas de permis

L'enquête ouverte par la police après la mort de deux jeunes gens de 19 et 21 ans dans un accident de voiture , au milieu de la nuit de samedi à dimanche à Rouen, a permis d'établir que le conducteur n'avait pas ou plus de permis de conduire.Les enquêteurs n'ont pu déterminer pour le moment qui était au volant de l'Audi S3 qui a percuté de plein fouet un arbre, en bordure de la route de Lyons-la-Forêt (N31). La plus âgée des victimes n'était pas titulaire du permis et la plus jeune avait fait l'objet d'un retrait en 2021.