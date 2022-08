Seine-Maritime : 51 sapeurs-pompiers engagés sur un feu de chaume et de bois à Montérolier

Dans le dernier bilan de la situation communiqué par le Codis76, à 15h15, il est fait état d'un feu de chaume d'une superficie de 40 hectares avec propagation au bois "Le Bois Brûlé" et au bois "Le Fonteni". Un sapeur-pompier a été légèrement blessé au cours de l'opération. Des renforts en hommes et engins ont été envoyés sur place.



Ce soir, à 22h30, les sapeurs-pompiers indiquent que le foyer principal est éteint mais qu’il subsiste quelques points chauds à traiter. « L'opération va prendre une partie de la nuit », précisent-ill.



La surface de champ brûlé s'établit à 80 ha et 1 ha pour le bois.