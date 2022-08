Seine-Maritime : 20 hectares d'herbe et de sous-bois détruits par le feu à Montigny, près de Rouen

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus cet après-midi vers 15h30 sur les lieux d'un départ de feu d'espace naturel, rue du Bout de la Ville à Montigny. Il s'agissait, à l'origine de l'appel, d'un feu d'herbe sur environ 1 hectare sous une ligne à haute tension.



Vingt sapeurs-pompiers ont été immédiatement mobilisés avec huit engins et Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile. Malgré les moyens engagés, l'incendie n'a pu être stoppé et s'est propagé dans les sous-bois. Le dernier bilan à 19 heures faisait état de 20 hectares brûlés.



Les secours sont toujours sur place en de journée. Les opération d'extinction s'annoncent de très longue durée, prévient le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).