Seine-Maritime : 15 mois de prison avec sursis pour l'auteur des menaces d'attentats contre des lycées et collèges

Quinze lycées (privés et publics) et collèges de Seine-Maritime et un centre de formation professionnelle (AFPA) de l'Eure avaient été visés par des menaces d'attentats et alertes à la bombe, les 18, 19 et 20 septembre dernier.



À chaque fois, ces établissements ont dû être évacués. « Ce ne sont pas moins de 19 613 personnes, dont 16 624 élèves ou apprentis qui ont ainsi subi l'évacuation de leur lieu d'enseignement, mobilisant ainsi 161 policiers pour leur sécurisation et la levée de doute », avait alors détaillé le procureur de Rouen, Frédéric Teillet.



Identifié et interpellé rapidement par les services de police, le jeune homme, qui n'avait pas encore 18 ans, était passé aux aveux : « Il a reconnu les faits, expliquant avoir voulu reproduire une alerte similaire dont il a eu connaissance par les réseaux sociaux, mais aussi permettre à l'un de ses camarades de ne pas aller en cours », avait indiqué le magistrat.