Sécurité des loisirs nautiques : pédagogie et sanctions sur le littoral de la Seine-Maritime

Au fil des années, les interventions, coordonnées notamment par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), sont de plus en plus nombreuses et une grande majorité des infractions relevées sur le littoral porte sur le non-respect des règles relatives au matériel de sécurité embarqué, a observé la préfecture.



L'occasion de rappeler que la campagne de sensibilisation et de surveillance renforcée se déroule sur le littoral de la Seine-Maritime depuis le 1er mai, et ce jusqu’au 30 septembre prochain.