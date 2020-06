Rouen : une vieille dame, ivre, frappe avec sa canne les ambulanciers venus lui porter assistance

La soirée semble bien se passer. Mais après quelques verres, l'octogénaire change de comportement, et devient agressive envers ses hôtes. Invitée à partir, l'octogénaire refuse catégoriquement. Elle saisit alors sa canne et en assène plusieurs coups à l'autre invité.



Inquiet par la réaction de la vieille dame, le propriétaire des lieux décide d'appeler le 15 (Samu). Deux ambulanciers (un homme et une femme) arrivent à son domicile vers 22h30. A cet instant, l'octogénaire les insulte et les menace, avant de les frapper - sans les blesser - toujours avec sa canne.