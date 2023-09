Rouen : un perturbateur et provocateur, armé d'un couteau, interpellé dans un Téor

Un perturbateur, âgé de 55 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, a été interpellé dans la soirée de ce lundi 18 septembre dans un Téor de la ligne T2, à Rouen (Seine-Maritime). L'homme, en état d'ivresse (il a été dépisté avec près de 1 g d'alcool dans le sang), tenait des propos outrageants et provocateurs envers la communauté africaine, indique une source policière.



Le quinquagénaire a, dans le même temps, sorti un couteau de son sac et l'a exhibé "sans menacer un voyageur en particulier".



Interpellé par un équipage de police secours rue Alsace-Lorraine, le perturbateur et provocateur a été placé en garde à vue à l'hôtel de police. Il devait être entendu après son dégrisement.