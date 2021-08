Rouen : un automobiliste contrôlé à plus de 120 km/h sur le Mont-Riboudet

Un automobiliste a été contrôlé à 123 km/h (vitesse retenue 114 km/h) sur l’avenue du Mont-Riboudet à Rouen où la vitesse est limitée à 50 km/h. Le conducteur s’est vu notifier une rétention immédiate de son permis et la mise en fourrière de sa voiture, de type Audi.



Lors de cette opération de sécurité routière mise en place hier, lundi, de 13h a 14h30 sur le Mont-Riboudet, la Brigade motocycliste et de sécurité routière a contrôlé 90 véhicules. Dix automobilistes ont été contrôlés en excès de vitesse, un autre pour défaut d’assurance.



Par ailleurs, deux véhicules ont été emmenés en fourrière et cinq contraventions ont été dressées pour des infractions diverses au code de la route.



L’opération a mobilisé huit fonctionnaires de police.