Rouen : trois "mineurs isolés" interpellés avec le téléphone qu'ils venaient de dérober à une femme

Les suspects, connus des services de police, ont été repérés bien que porteurs d'un masque par une patrouille en surveillance dans le secteur du Théâtre des Arts. Vers 13 heures, ils sont montés à bord d'un Teor qui a pris la direction de l'hôpital Charles-Nicolle.



Les trois adolescents n'ont pas tardé à se "manifester" en dérobant le smartphone d'une femme. Une altercation a alors éclaté entre la victime et les agresseurs qui ont pris la fuite. Un régulateur de la TCAR est intervenu pour porter assistance à la passagère.



La description vestimentaire des voleurs a été très utile aux policiers qui ont pu ainsi retrouver rapidement le trio et l'interpeller. Le téléphone, de marque Huawei, a été récupéré. Les auteurs, âgés de 16, 17 et 19 ans, ont été placés en garde à vue pour vol aggravé.